Nieuwste beta's Firefox en IE8 slagen voor Acid2-test

Nadat een screenshot van een betaversie van IE8 die geslaagd was voor de Acid2-test op MSDN verscheen, trokken veel ontwikkelaars als eerste de conclusie dat de test niet goed was gedaan.De Acid2-test is een visuele test ontwikkeld door de ‘Web Standards Project'-groep om te zien of een webbrowser zich houdt aan alle gepubliceerde webstandaarden. Het lijkt er nu sterk op dat een betaversie van IE8 voor deze belangrijke test is geslaagd.

Kort daarna kondigde Mozilla aan dat de meest recente betaversie van zijn Firefox 3 voor Windows Vista ook door de test is gekomen. Als sinds de alfaversie slaagt Firefox 3 voor de test.



Indien beide testen goed zijn gedaan dan hebben de browsers een belangrijke mijkpaal gehaald. Maar in plaats van dat het IE8-team trots is, zegt manager Dean Hatchamovitch dat de test lang niet zo belangrijk is als het algemene doel om te voldoen aan alle regels en richtlijnen van de Europese Commissie.



"Wanneer we kijken naar de lange lijst met standaarden (zelfs van maar één organisatie als de W3C), welke zijn dan belangrijk voor ons?" schrijft Hatchamovitch. "Het web heeft veel verschillende standaarden - echte industriestandaarden als die van de W3C, de facto standaarden, open standaarden, en meer. Verschillende mensen hebben verschillende meningen over verschillende standaarden. Het belangrijkste aan de Acid2-test is dat het laat zien wat een bepaalde groep van slimme mensen belangrijk vindt voor de toekomst van het web."



Volgens Hatchamovitch is het belangrijkste doel interoperabiliteit. Als ontwikkelaar wil Hatchamovitch niet meerdere versies van dezelfde site bouwen voor verschillende browsers. Standaarden zijn een belangrijk middel om interoperabiliteit te bereiken. Microsoft focust zich op de standaarden die het meeste helpen om websites inter-operabel te maken.



Sommige ontwikkelaars zijn nog steeds niet overtuigd. Er doet zelfs een samenzweringstheorie de ronde over het internet. Microsoft zou aan de mensen achter de Acid2-test hebben gevraagd om de website zo aan te passen dat IE8 slaagt, zodat de softwaregigant er een paar schermafbeeldingen van kan maken.





